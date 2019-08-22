В Україні почали більше будувати: названі області-лідери

У липні 2019 року галузь будівництва в Україні показала приріст +15,2% у порівнянні з минулорічними показниками.
Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За його даними, за період січень-липень 2019 року приріст склав +21,8% до відповідного періоду минулого року.
В Україні галузь будівництва показала приріст більше 15%
mccrory.co.uk
Відзначається, що найвищий індекс будівництва за січень-липень у фізичних обсягах виріс у таких областях:
1) Вінницька +117,1%;
2) Чернігівська +72,5%;
3) Херсонська +59,6%;
4) Кіровоградська +50,2%;
5) Миколаївська +42,0%.
Ріст темпів будівництва в Україні
Facebook Владимира Компанийца
Найменші темпи приросту будівництва у фізичних обсягах:
1) Івано-Франківська область – падіння на 12%;
2) Одеська – падіння на 9,9%;
3) Рівненська – падіння на 2,0%;
4) Полтавська – приріст лише +5,6%;
5) Черкаська – приріст лише +6,2%.
Компанієць також зазначив, що галузь будівництва в III-му кварталі року 2018 забезпечувала 2,2% ВВП.
Ріст темпів будівництва в Україні
Facebook Владимира Компанийца
Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2-му кварталі 2019 року ріст ВВП прискорився майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.
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