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В Україні почали більше будувати: названі області-лідери

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У липні 2019 року галузь будівництва в Україні показала приріст +15,2% у порівнянні з минулорічними показниками.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, за період січень-липень 2019 року приріст склав +21,8% до відповідного періоду минулого року.

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В Україні галузь будівництва показала приріст більше 15%

В Україні галузь будівництва показала приріст більше 15%

mccrory.co.uk

Відзначається, що найвищий індекс будівництва за січень-липень у фізичних обсягах виріс у таких областях:

1) Вінницька +117,1%;

2) Чернігівська +72,5%;

3) Херсонська +59,6%;

4) Кіровоградська +50,2%;

5) Миколаївська +42,0%.

Ріст темпів будівництва в Україні

Ріст темпів будівництва в Україні

Facebook Владимира Компанийца

Найменші темпи приросту будівництва у фізичних обсягах:

1) Івано-Франківська область – падіння на 12%;

2) Одеська – падіння на 9,9%;

3) Рівненська – падіння на 2,0%;

4) Полтавська – приріст лише +5,6%;

5) Черкаська – приріст лише +6,2%.

Компанієць також зазначив, що галузь будівництва в III-му кварталі року 2018 забезпечувала 2,2% ВВП.

Ріст темпів будівництва в Україні

Ріст темпів будівництва в Україні

Facebook Владимира Компанийца

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2-му кварталі 2019 року ріст ВВП прискорився майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
будівництво
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