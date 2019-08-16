В Україні побудували в п'ять разів менше гуртожитків для ЗСУ, ніж планували

В Україні в 2019 році побудували 39 казарм поліпшеного типу для розміщення контрактників Збройних сил, замість запланованих 184.

"Станом на сьогодні, в 135 казармах ведуться будівельно-монтажні роботи. У 23 з них будівельні роботи повинні закінчитися вже в серпні", – йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит InfoResist.

Щодо 10 казарм ведуться повторні закупівлі через несумлінне ставлення до своїх обов'язків підрядників.

Крім того, в цьому році запланована перебудова під казарми поліпшеного типу п'яти будівель. У трьох з об'єктів будівельно-монтажні роботи ведуться, у двох – вже завершені.

При цьому ще в лютому головний інженер Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Олександр Чергінець заявляв, що в першому півріччі буде введено в експлуатацію понад 100 будівель. Тоді ж він відзначив, що інші казарми будуть введені в експлуатацію до кінця року.

Нагадаємо, що в березні 2018 року оголосили початок торгів по 184 казармах, на їх зведення було виділено 2,3 мільярди гривень. Перші контракти були укладені 30 березня. У них планується розмістити 23 тисячі контрактників.

Роботи по будівництву казарм мали бути виконані до 31 жовтня 2018 року. З моменту укладення договорів пройшло вже близько 500 днів.

В Україні в 2019 році побудували 39 казарм поліпшеного типу для розміщення контрактників

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні показали, як змінилися зарплати військових з 2014 року.

В Україні з 1 січня 2019 року суттєво підвищили рівень заробітних платдля військовослужбовців Збройних сил країни.

Також на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував збільшити оборонний бюджет на 23 млрд гривень, щоб підвищити, зокрема, зарплати українським військовим.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram