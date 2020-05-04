В Україні після карантину не зможуть відкритися до 40% салонів краси

В Україні від 20 до 40% салонів краси не зможуть запуститися знову після скасування карантину через брак коштів у представників малого та середнього бізнесу.

Про це розповіли учасники ринку у коментарях Delo.ua.

За словами арт-директора і власниці салону краси "Hairdresser" Марії Заіки, багато салонів краси зовсім не запустяться після карантину, бо вже зараз багато власників продають свій бізнес. За оцінками гравців на ринку, близько 20% салонів не відчиняться знову, а дехто каже, що цифра може досягти і 40%. Закриття салонів в основному пов'язано з відсутністю домовленості з орендодавцями приміщень.

"Я орендую приміщення і по сьогоднішній день немає домовленості з власником орендованої площі. За приміщення ми платимо 2,5 тисячі євро на місяць, але, так як воно зараз не приносить прибуток, відповідно на оплату оренди грошей немає. Що стосується сплати податків – канікули, які оголосили, не зовсім працюють. Бо для ФОП зробили деяку знижку, а на рахунок найманих людей немає рішень", – поскаржилася Заіка, додавши, що станом на 5 квітня її компанія зазнала збитків у 180 тисяч гривень.

Власник мережі барбершопов FRISOR Дмитро Верховецький розповів, що багато орендодавців приміщень, в яких розміщені його барбершопи, продовжують вимагати плату за оренду при тому, що всі 38 салонів мережі закриті і не можуть продовжити свою роботу через карантин.

"У тебе було все добре, а тут бац і нічого не працює. Ми, як і багато хто, не були готові до карантину як і до того, що доведеться платити величезну оренду, комунальні в умовах простою. Але багато хто пішов на зустріч і відстрочили оренду, така ж історія і у конкурентів. Мені телефонують орендодавці інших барбершопов і пропонують приміщення в оренду, тому що бізнес сиплеться і багато хто закриється за підсумком. Оренду ніхто не відміняв і нас просто залишили напризволяще", – розповів Верховецький.

Зараз представники бізнесу у сфері косметології та перукарських послуг задумалися про перезапуск компаній після закінчення карантину, а деякі зовсім не зможуть це зробити, в першу чергу, через відсутність грошей. Бізнес закликав послабити заходи обмеження і дозволити працювати з дотриманням всіх правил індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.

Доктор Євген Комаровський заявив, що в Україні можна ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не торкався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

Також уряд України пообіцяв, що в недалекому майбутньому до роботи можуть повернутися кафе і салони краси.