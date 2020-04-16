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16 квітня • оновлено в 13:21
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В Україні після карантину не відкриється 30% магазинів: озвучено найгірший сценарій

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Після карантину в Україні до 30% магазинів можуть не відкритися в разі неготовності деяких орендодавців істотно переглядати умови оренди.

Про це повідомила прес-служба консалтингової компанії Colliers International (Україна).

"Прогнозується значне зниження орендних ставок після скасування карантину щонайменше на 6 місяців з метою збереження бізнесу орендарів. Низка великих рітейл операторів передбачає, що при найгіршому сценарії і неготовності деяких орендодавців істотно переглядати умови оренди на користь орендарів, до 30% магазинів можуть не відкритися після карантину", – йдеться в повідомленні.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

За їхніми даними, частина проектів водночас продовжують будівельні роботи.

"Терміни відкриття, безумовно, будуть скориговані з урахуванням дії загальних обмежувальних заходів. Рітейлери сконцентровані на переговорах з орендодавцями за умовами оренди на період карантину та здійснення оплати тільки зниженого ОРЕХ (операційних витрат. - Ред.) і комунальних платежів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше в порівнянні з 2019 роком.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
ТРЦ карантин
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