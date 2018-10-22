Верховний Суд визнав законними нерозмитнені авто на єврономерах

Верховний Суд визнав законним використання автомобілів із іноземною реєстрацією, ввезених в Україну в режимі "транзит".

До такого висновку судді прийшли, розглянувши позов фізичної особи до митниці про скасування постанови, якою водія визнали винним у скоєнні порушення митних правил, і наклали штраф у розмірі 8500 гривень, йдеться на сторінці ВСУ у Facebook.

Суть спору полягала в тому, що позивач із метою транзиту ввіз в Україну автомобіль із реєстраційним номером Естонії, незнятий там із реєстрації. Під час судових засідань він визнав, що ввіз авто на єврономерах для тривалого використання, а режим "транзит" вказав, щоб уникнути митного оформлення та сплати відповідних платежів.

При цьому апеляційний суд, скасувавши постанову суду першої інстанції, відмовив у задоволенні позовних вимог. Однак позивач не погодився із таким рішенням і оскаржив його в касаційному порядку, пославшись на рішення Конституційного Суду, в якому говориться, що користування авто, яке ввозиться з метою транзиту через митну територію України, не є правопорушенням.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав, що скарга підлягає задоволенню. Підставою для її прийняття стало те, що позивач у визначені Митним кодексом терміни (для автотранспорту — 10 діб, у разі переміщення у зоні діяльності однієї митниці — 5 діб) не вивіз автомобіль із України, і продовжує ним користуватися як транспортним засобом, митне оформлення якого не завершено.

У результаті ВСУ зазначив, що в ч. 2 ст. 469 Митного кодексу чітко визначені дії, бездіяльність та умови, які кваліфікуються як правопорушення щодо товарів, митне оформлення яких не завершене. Такий митний режим, як тимчасове ввезення, не визначений у положеннях кодексу.

Зважаючи на це, колегія суддів Касаційного адміністративного суду вважає обґрунтованим скасування штрафу, оскільки у діях позивача відсутній склад порушення митних правил.

Нагадаємо, що згідно з даними Державної фіскальної служби, в Україну в режимі тимчасового ввезення потрапили 2,7 млн автомобілів. Кількість авто, які були ввезені в режимі "транзит" і фактично перебувають в Україні з порушенням термінів, досягла 110,4 тис., а в режимі "тимчасового ввезення" із порушенням термінів — 207,4 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент прийняв кардинальне рішення щодо автомобілів на єврономерах в Україні.