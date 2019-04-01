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В Україні підвищили виплати на дітей: як отримати

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В Україні з 1 квітня 2019 року збільшується допомога багатодітним сім'ям: батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця виплачуватимуть 1700 гривень.

Виплати здійснюватимуться до досягнення дитиною 6-річного віку. Крім того, кожна сім'я, що має посвідчення багатодітної, має можливість з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину.

"Якщо в родині четверо дітей, двом із яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну із них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини", — пояснили в міністерстві.

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В Україні підвищили виплати на дітей: як отримати

Корреспондент.net

Як оформити

Для оформлення допомоги на дитину матері або батьку слід звернутися до найближчого відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.

При собі також необхідно мати оригінал і копію посвідчення багатодітної сім'ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, і свідоцтва про народження дітей.

Зазначається, що виплати здійснюватимуться через "Укрпошту" або уповноважений державою банк на соціальні виплати на вибір сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 грудня підвищили розмір виплат на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Зокрема допомогу на дітей до 6 років збільшили до 3 252 гривень, а для дітей від 6 до 18 років — до 4 054 гривень. Водночас із цим до 485 гривень підвищать декретні виплати для незастрахованих осіб.

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Марченко Виталий
Марченко Виталий
тут бы одного прокормить )))
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