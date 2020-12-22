В Україні підвищать тарифи на газ: скільки доведеться платити

В Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг. Про це йдеться у проєктах постанов, опублікованих на сайті регулятора.

Тарифи пропонують підвищити для клієнтів 20 облгазів. Для "Тернопільміськгазу" тариф може вирости з 0,4 грн за 1 куб. м (щомісяця з ПДВ) до 1,13 грн, для "Тернопільгазу" – з 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Водночас для двох операторів пропонується зменшити тариф: для ТОВ "Спектргаз" – на 3%, а саме із 3,28 до 3,18 грн за кубометр газу для ЗАТ "НГХП" Сірка " – на 15%, з 1, 54 до 1,82 грн за кубометр.

Згідно з процедурою, споживачі, представники громадських організацій та інші зацікавлені особи можуть протягом 10 днів після оприлюднення відповідних проєктів постанов на офіційному сайті НКРЕКУ письмово надати регулятору свої пропозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почали зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.