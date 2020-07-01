В Україні підвищать мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень: терміни

В Україні з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата зросте до 5 тисяч гривень. Подальше її підвищення буде відбуватися в 3 етапи.

Про це на засіданні уряду в середу, 1 липня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вважаю, що є економічні розрахунки на сьогодні, є підстави для підвищення мінімальних зарплат. Це дає позитивний ефект для економіки держави", – підкреслив він.

З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в країні становить 4723 грн.

Як підвищать мінімальну зарплату:

з 1 вересня 2020 року – до 5 тисяч гривень;

з 1 січня 2021 – до 6 тисяч гривень;

з 1 липня 2021 – до 6,5 тисяч гривень.

"Таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити збільшення споживання саме української продукції наших виробників. Це матиме позитивний ефект як для нашої держави в цілому, так і для бізнесу і українців", – додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні реальна зарплата, згідно з консенсус-прогнозом, у 2020 році впаде на 13,9%. Цей показник враховує не тільки номінальний розмір, але і вплив зростання цін на купівельну спроможність.

Карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але і по всьому світу. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то в світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.