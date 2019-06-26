В Україні підрахували вартість проведення виборів до Ради

Витрати Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради орієнтовно становитимуть приблизно 2 млрд грн.

Про це повідомив заступник глави ЦВК Євген Радченко на брифінгу в середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". "На сьогодні затверджено 1 млрд 900 млн грн", — сказав Радченко

Він уточнив, що ця сума приблизна, оскільки ще не підписані договори.

За словами Радченка, зокрема, на пакети зі спеціальною системою захисту передбачені витрати в розмірі 362,3 тис. грн, послуги з доставки та виготовлення пломб — 594,3 тис. грн, журнали для реєстрації документів — 621 тис. грн, виготовлення бюлетенів на поліграфкомбінаті "Україна" — 281,8 млн грн.

Верховна Рада ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія у вівторок, 25 червня, завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Також ЦВК спростила процедуру голосування на парламентських виборах, скасувавши необхідність надання документу для зміни місця участі у волевиявленні. Тепер для цього знадобиться тільки заява та паспорт.

Однак українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають тільки один бюлетень (замість двох) на виборчій дільниці.

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