В Україні підрахували, скільки б заробляли жінки за домашню роботу

В Україні жінки витрачають на домашні справи в середньому 30 годин на тиждень. Якби за це українкам платили – вони могли б отримувати додатково десятки тисяч гривень.

Наприклад, киянка Любов встає о шостій ранку, готує сніданок для чоловіка і двох дітей, а водночас збирає їм уу школу ланч-бокс, йдеться у сюжеті ТСН.

Після цього вона прасує шкільну форму і стає перукарем для своєї доньки. Далі черга годувати чоловіка. Крім того, ввечері їй необхідно випрати і попрасувати всі речі.

За підрахунками фахівців, за свою домашню роботу вона могла отримувати додатково 32 700 гривень.

Зокрема, це робота дієтолога – 2500 гривень, кухарки – 12 000 гривень, сімейного лікаря – 5000 гривень, няні-виховательки – 7200 гривень, вигул собаки – 4800 гривень, прання з прасуванням – 1200 гривень.

Українки могли б отримувати додатково десятки тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!