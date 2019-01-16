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В Україні підрахували кількість нелегальних обмінників

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Національний банк України за 2018 рік здійснив понад 1,1 тисячі перевірок пунктів обміну валюти щодо дотримання порядку організації та здійснення обмінних операцій.

У результаті були виявлені 78 пунктів обміну, які працювали нелегально у Києві, Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях, йдеться на сайті регулятора.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав у правоохоронні органи.

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Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій були:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

  • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі та бухгалтерськими звітними документами;

  • не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;

  • перешкоджання проведенню перевірки.

Національний банк України

Національний банк України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення із описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

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Місце
Україна
Тег
НБУ
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