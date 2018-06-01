В Україні підрахували кількість авто з іноземною реєстрацією

Кількість автомобілів з іноземними номерами, які були ввезені в Україну, вже перевищила 3 млн одиниць.

Зокрема, в режимі "тимчасового ввезення" на митну територію країни було ввезено 2,8 млн авто, а в режимі "транзит" - 469 тис. машин, повідомляють "Українські Новини".

При цьому в Державній фіскальній службі відзначають, що незаконно на території України знаходяться 317 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією.

Кількість авто, які були ввезені в режимі "транзит" і фактично знаходяться в Україні з порушенням термінів становить 110,4 тис. одиниць, а в режимі "тимчасового ввезення" з порушенням термінів - 207,4 тис. одиниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні посилили правила ввезення автомобілів з литовською реєстрацією - тепер на митниці потрібно буде надати дозвіл на працевлаштування в Литві і трудовий договір.