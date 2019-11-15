Ріст ціни на газ: українців попередили про перегляд тарифів на опалення

З урахуванням підвищення НАК "Нафтогаз України" ціни на газ для населення на 14,7%, тарифи на опалення можуть переглянути вже взимку 2019/2020.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХ" Михайло Гончар, висловивши припущення, що постачальники тепла намагатимуться максимально збільшити вартість послуг.

Опалювальний сезон в Україні "Народна правда"

"Думаю, що тарифи будуть переглядатися вже з нового року, безумовно, оскільки в ціні на послуги опалення закладається вартість газу та вугілля. І тут треба дивитися, тому що постачальники тепла намагатимуться непропорційно високо підняти вартість послуг опалення", – сказав Гончар, висловивши сумнів, що НКРЕКП впорається зі своєю функцією регулятора і швидко відреагує на бажання компаній спустошити кишені споживачів.

Водночас, насправді в обласних теплокомуненерго (ТКЕ) немає підстав для такого перегляду, враховуючи, що вони і так надають тепло за завищеними цінами, заявив у коментарі OBOZREVATEL співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

"Минулого опалювального сезону тариф у нас був 8,55 грн за тис. куб. м. газу, сьогодні ж вартість нижча, навіть після останнього підвищення. І зараз ТКЕ розраховують ціни на тепло з огляду на ті цифри, хоча вхідна ціна газу зараз у них майже 6 грн за тис. куб. м. газу. І заразом це не завадило окремим ТКЕ, зокрема Київському, посилаючись на певні прогнози "Нафтогазу" про зростання ціни європейського газу поточною зимою приблизно на 30%, ставити питання про підвищення тарифу на опалення ще на 29%. І його узгоджують", – заявляє експерт з енергетики.

Але навіть з таким розкладом, цілком можливо, що обласні ТКЕ знайдуть причину для додаткового підвищення тарифів на опалення.

"Рано чи пізно підстави для здорожчання у них з'являться, наприклад, зростання цін імпортного газу (яке, мабуть, таки відбудеться), і місцеві держоргани їм навряд чи відмовлять. Найімовірніше, тарифи на опалення й гарячу воду підвищать вже поточного опалювального сезону 2019/2020", – спрогнозував Марунич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області в містах Новий Розділ і Новояворівськ під загрозою зриву опинився опалювальний сезон. Через це в ОДА готуються оголосити надзвичайну ситуацію.

У Львівській області через зрив опалювального сезону у відставку подав мер 30-тисячного міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його заступники.

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