Зарплати зростуть на рекордні 70%: Кабмін ухвалив рішення щодо вчителів

Кабінет міністрів України схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, передає "Інтерфакс". Зокрема за новою системою зарплата педагогів буде прив'язана до прожиткового мінімуму.

"Ми вважаємо, що треба відійти від єдиної тарифної сітки", – сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час презентації проекту реформи на засіданні уряду.

За словами міністра, суть реформи не тільки у підвищенні зарплати, але і вирівнюванні дисбалансу між педагогами із різних сфер і рівнів. Вона також повідомила, що мета Міносвіти – вийти до 2023 року на рівень чотирьох прожиткових мінімумів мінімального посадового окладу педагога.

Таким чином мінімальний оклад становитиме:

у 2020-му – 2,5 прожиткових мінімуми

у 2021-му – 3 прожиткових мінімуми

у 2022-му – 3,5 прожиткових мінімуми

у 2023-му – 4 прожиткових мінімуми

*ПМ станом на сьогодні становить 1 936 грн

Гриневич зазначила, що усі працівники сфери освіти будуть розділені на 7 груп і збалансують зарплати так, щоб не було великого розриву між науковими працівниками вузів, досвідченими викладачами, молодими фахівцями, вихователями або майстрами профтехосвіти.

У 2020 році оклад молодих вихователів дитячих садків виросте на 68%, досвідчених вихователів – на 41%, молодих вчителів – на 53%,досвідчених вчителів – на 37%, молодих майстрів профосвіти – на 85%, досвідчених майстрів – на 50%.

Гриневич додала, що на 10% зросте зарплата у тих педагогів (дошкільної та профосвіти), яких не торкнулися попередні підвищення.

Серед іншого, уряд ухвалив рішення про те, що із січня вихователі матимуть відпустку 56 днів замість 42 днів. Також норми інклюзивної освіти будуть поширені на профтехосвіту.

Таким чином, як заявив прем'єрміністр Володимир Гройсман, в Україні з 1 січня 2020 року планують підвищити зарплати вчителям на 20-70%.

"Тобто це вже буде не питання єдиної тарифної сітки, де багато прив'язок не дають нам можливості вивести українського вчителя на гідний рівень оплати праці... Це означатиме, що з січня 2020 року українські вчителі отримають підвищення від 20 до 70%. Особливий акцент буде зроблено на молодих вчителях, які не мають ще власного стажу, і коли приходять на роботу, то мають мінімальну зарплату. Зараз так не буде. Молодий учитель матиме можливість отримувати більшу заробітну плату, ніж він має сьогодні", – заявив глава уряду.

зарплати вчителів

Гриневич зазначила, що після на 10% зростатиме зарплата для кожної підгрупи педагогічних працівників – від асистентів вчителів і до педагогів вищої категорії.

Для прикладу, зараз 4173 грн отримує вихователь дитсадка, у 2020-му його оклад уже становитиме 6369 грн. Якщо ж викладач дитячого садка має 21 рік стажу, то з усіма надбавками його оклад становить 6509 грн, за новою системою – з 2020-го він отримуватиме 9100 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році заробітні плати працівникам освіти зовсім не підвищуватимуть. Мінімалки піднімуть до 4,1 тис. грн. Разом із ними виростуть зарплати тих, хто наразі отримує менше. Однак, якщо заробітна плата вчителя, наприклад, 4,3 тис. грн, то вона може залишитися "недоторканою".

Раніше Гриневич заявляла, що в Україні для підвищення зарплат вчителям до 11 тис. грн у державному бюджеті не вистачає понад 100 млрд грн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал