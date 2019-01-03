Поновлений голова ДФС Насіров оприлюднив основні показники доходів бюджету

Поновлений голова ДФС Роман Насіров оприлюднив основні показники доходів бюджету.

Він звернув увагу на деякі показники 2018 року та очікувані бюджетні показники на 2019 рік. Про це голова ДФС України написав на своїй сторінці у Facebook.

"Міністерство Фінансів оприлюднило перші офіційні показники 2018 року... Уже варто звернути увагу на такі показники: основним податком для наповнення бюджету був і залишається Податок на додану вартість — 374,2 млрд грн сукупно сплачені під час імпорту і сальдо внутрішнього ПДВ після відшкодування. Податок на прибуток підприємств становить 95,8 млрд що на 18,5% більше за планові показники. Податок на доходи фізичних осіб становив 91,7 млрд, акциз — 86,9 млрд, рента — 45,1 млрд", — зазначив керівник ДФС.

Внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації у сумі 0,3 млрд грн (1,4% від початкового плану — оскільки у 2018 році стартувала лише мала приватизація), уряд у грудні ухвалив рішення про їхнє заміщення додатковим обсягом внутрішніх запозичень.

Водночас планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені — з 215 млрд грн до 289 млрд грн.

"Фактично державних запозичень за загальним фондом надійшло на суму приблизно 277 млрд грн у гривневому еквіваленті (+29% від початкового плану). Зовнішні запозичення становлять 103 млрд грн, внутрішні — 174 млрд грн", — підкреслив Роман Насіров.

Згідно з прогнозами Мінфіну, у 2019 році очікування щодо деяких податків (загальний фонд) будуть такими: ПДВ усього — 434,3 млрд грн, із вироблених товарів (сальдо з урахуванням відшкодування) — 94,6 млрд грн, із ввезених товарів — 339,7 млрд, ПДФО — 106,1 млрд, ПНПП — 95,5 млрд, рента — 57,8 млрд грн.

"Найбільша стаття видатків — великі виплати з державного боргу (в бюджеті передбачено на обслуговування та погашення держборгу 417,4 млрд грн). Водночас перші виплати боргу починаються одразу з першого банківського робочого дня нового року”, — пише Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи держбюджету на 2019 рік передбачені у сумі 1,02 трлн гривень, зокрема доходи загального фонду — 928,5 млрд гривень і доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень.

Витрати проекту держбюджету на 2019 рік передбачені у сумі 1,11 трлн гривень, зокрема видатки загального фонду — 1 трлн гривень і витрати спеціального фонду — 106,4 млрд гривень.