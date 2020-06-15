В Україні перевірять усіх одержувачів пільг та виплат: хто втратить допомогу

Валентина Гембарська Економіка 13:04, 15.06.2020

Міністерство соціальної політики проведе перевірку пільг та допомог і перегляне програми, де є зловживання.

Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Вона також уточнила, кому не переглядатимуть пільги.

"Ми проводимо аудит, перевіряємо, будемо впорядковувати. Але, підкреслюю, що пільги, скажімо, АТОвцям, чорнобильцям та іншим вразливим категоріям переглядати не будуть. Ми тільки хочемо впорядкувати і переглянути програми, де є зловживання. Ще не буду конкретизувати, але є певні програми, які створювалися з хорошими намірами і для позитивного ефекту, але насправді, час показав, що там є маніпулювання", – пояснила Лазебна.

За словами міністра, для влади головне, щоб допомога була адресною і щоб ця підтримка мала стимулюючу функцію.

"На сьогодні в країні 30 видів різних виплат і 75 категорій людей мають різні статуси. Тому, ми б хотіли, з одного боку посилити адресність надання допомоги, деякі допомоги уніфікувати, визначити оптимальний спосіб допомоги людині", – додала вона.

Лазебна підкреслила, що важливо, щоб підтримка, особливо та, що надається за критерієм бідності, не мала демотивуючого впливу, тому що людина звикає до постійних виплат з боку держави і не приділяє увагу пошуку роботи, підвищенню своєї конкурентоспроможності на ринку праці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2019 року стало відомо, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги. Ми пояснили, хто може втратити виплати.

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