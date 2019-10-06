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7 жовтня • оновлено в 18:13
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Масова перевірка: субсидіантів в Україні попередили про "лякалки"

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Масштабна перевірка всіх одержувачів субсидій в Україні, раніше анонсована Кабінетом міністрів, може не спрацювати.

Таку думку висловив директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко в ефірі ObozTV. "Те, що зараз розкручується ця тема – це просто лякалки для людей", – заявив він.

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Сергієнко звернув увагу, що субсидії отримують близько 3,3 млн сімей, в цілому – понад 7 млн українців.

"Таку величезну кількість перевірити якимись інспекторами неможливо. Це ілюзія, що можна ходити по домівках і заглядати до холодильників і скриньок. Для верифікації та перевірок існують більш сучасні і цивілізовані методи", – зазначив експерт.

Він додав, що змусити людей повертати державі незаконно отримані гроші – теж малореальний варіант.

"Повертати (отримані з порушенням норм субсидії. – Ред.) – теж своєрідна лякалка. Яка, насправді, ефективно не працює. Це ціла процедура – змусити людину повернути гроші. Вона малореальна", – пояснив Сергієнко.

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На його думку, уряд повинен "дивитися в корінь" проблеми.

"У нас приблизно кожна четверта сім'я звертається за субсидією. У чому проблема? Проблема в тому, що у нас рівень витрат на комуналку неадекватний рівню доходів. Ось з цього треба починати. Або піднімайте доходи населення, або робіть адекватну ціну на комуналку", – порадив аналітик.

Як рахують субсидії в Україні

Як рахують субсидії в Україні

Сергієнко нагадав, що якщо наприкінці 2017 року заборгованість населення за комунальні послуги становила 23 млрд грн, то за два роки вона зросла до 52 млрд грн.

"Піднімайте тарифи як завгодно, але люди платити просто не можуть", – резюмував він.

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Також експерт висловив сумнів у тому, що на субсидії вистачить 47,5 млрд грн, закладених в бюджеті на 2020 рік.

"Але ви знаєте, як діє наш український уряд – і старий і новий, думаю, не буде відрізнятися. Просто введуть якесь драконівське правило, що буде відсікати одержувачів, які звертатимуться за субсидіями", – припустив Сергієнко.

Як оформити субсидію онлайн

Як оформити субсидію онлайн

msp.gov.ua

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Теми
Тарифи ЖКГ і субсидії Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Сергієнко
Місце
Україна
Теги
субсидії Пільги ЖКХ комунальні послуги
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Это иллюзия, что можно ходить по домам и заглядывать в холодильники и ящики" в этой Свинее Безсала уже ниче не удивительно))) зайдут, посмотрят - "ага сало есть - никаких тебе субсидий"))))
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