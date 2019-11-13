В Україні перевипустять паспорти на користь "шейха": хто ховається за "новаторами"

Привіт, Давиде!

Сьогодні, як і обіцяв, я розповім вам, як за "шейхом" з ОАЕ ховається давно відомий в Україні корупціонер Юрій Сидоренко. Він відростив собі "бороду" з міфів, підставних директорів і акціонерів, але до еміра йому далеко.

Я знаю, що офіційно Сидоренко вийшов з IIG (пермеіменованний ЄДАПС). Але тільки офіційно. Насправді прославився шахрай міжнародного масштабу – реальний власник "інноваційної компанії", яку ви, Давиде, лобіюєте в Україні.

Ось лише кілька фактів:

в IIG увійшли ті ж компанії, які раніше були частиною консорціуму ЄДАПС;

керує новою компанією менеджерка ЄДАПС, яка тісно пов'язана з Сидоренком – Ірина Обиденко;

усі патенти IIG оформлені на Юрія Сидоренка;

серед власників IIG – Марія Сидоренко (родичка).

Я чув вашу версію про те, що компанією вже давно володіє якийсь "шейх". Справедливості заради: так, такий дійсно є серед офіційних власників. Але і він – людина Сидоренка, який має спільний із ним бізнес і, найімовірніше, став вдалим прикриттям.

Шановний Давиде, IIG вже розмістили в одному зі ЗМІ явно замовний матеріал про те, що з вашою підтримкою перевипустить 15 мільйонів паспортів в Україні! Значить, нам із вами доведеться стояти в одних чергах і знову купувати документи за завищеними цінами. З усіх українців знову хочуть зібрати мільярди!

Щоб остаточно зняти куфію із псевдо-шейха, розповім вам докладніше про те, кого ви допомагаєте повернути в Україну.

Як з ЄДАПС вийшов IIG

Після цілої низки корупційних скандалів міжнародного рівня компанія ЄДАПС стала асоціюватися з кричущою корупцією. Саме тоді (а якщо бути точним, 12 червня 2015 року) і ухвалили рішення змінити ім'я.

Але і цього виявилося мало. Репутація Сидоренка, співпрацею з яким ви, Давиде, можете зруйнувати і свою репутацію, виявилася занадто токсичною. Уже 20 липня 2018-го аферист міжнародного масштабу перестав бути формальним власником компанії. У той же день були додані нові засновники (дивіться інфографіку).

Але всі нові бенефіціари виявилися пов'язані зі старим:

Таріям Матар Мохамед (йому належить 24,9% компанії);

Позиціонується керівництвом IIG, як арабський шейх – інвестор, при цьому не є шейхом. Пов'язаний із Юрієм Сидоренком через компанію NATIONAL SECURITY VENTURES FZE, в якій Сидоренко є 100% власником, а Таріям – одним із керівників.

Обиденко Ірина Михайлівна (володіє 24,9% IIG);

Постійний сателіт Юрія Сидоренка, займала різні керівні посади в його структурах, у минулому – ТОП-менеджер консоціуму ЄДАПС.

"Йолан Інвестментс Лімітед" (9,5%)

Класична офшорна компанія. За даними 2017 року – компанія належала Нестору Несторосу, керівнику ще 137 компаній, учаснику скандалу з панамським документами.

Ну і це не все. Серед членів нової IIG дві компанії, які були власниками старого ЄДАПС. Йдеться про "Голографію" і "Поллі-Сервіс". По-друге, у них є загальний керівник. Ірина Обиденко раніше очолювала корупційний консорціум, а зараз – нове інноваційне підприємство. Ну і по-третє, кінцевим фактичним бенефіціаром компанії IIG, так само, як і ЄДАПС, є Юрій Сидоренко. Серед менеджерів нової компанії вказується його родичка – Марія Сидоренко.

Бізнес Industrial Innovation Group так чи інакше пов'язаний із фігурою Юрія Сидоренка або з пулом офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі або Сейшельських островах. Наприклад, "Йлона Інвестментс Лімітед", який згадувався раніше, зараз належить офшору, зареєстрованому на Сейшельських островах – GROBLEU INVESTMENTS LIMITED.

Водночас "ПРІДЕТОП КО ЛТД" (19,13%) також на 100% належить іншій офшорній компанії AMITY HOLDINGS LTD, зареєстрованій на Сейшельських островах. Обидві – за однією адресою!

До речі, в структурі IIG – ТОВ "Поллі-Сервіс" та ТОВ "Юс-Дизайн". Обидві компанії ще зовсім недавно (до липня та вересня 2019-го відповідно) належали Сидоренку. На них же оформлені патенти, якими користувався ЄДАПС.

Більше того частина патентів, які дісталися IIG, оформлені і на Юрія Сидоренка. Їх справно оплачували, чекаючи зміни влади. Чи буде справжній інвестор ховатися в офшорних зонах? Який шейх відкриває свій бізнес на Сейшельських островах? Чому скрізь партнери Сидоренка, його родичі і його фірми? Все просто! Він і є "шейхом"!

Чого хочуть ЄДАПС

Хочу нагадати, що консорціум ЄДАПС, який зараз відомий під брендом IІG, планує перевипустити 15 мільйонів паспортів українців. Компанія відома своїми корупційними схемами і раніше вже потрапляла в скандальні історії.

При цьому ідея маскується під брендом "цифрової держави". "Україна фактично готова до впровадження електронної держави. На цьому шляху залишилася одна перешкода – це базова (первинна) ідентифікація, починаючи з народження дитини, – заявив ЗМІ генеральний директор IIG Андрій Первушин. – І поки в Україні не буде високого рівня поширення цього механізму серед населення, не можна говорити про масове впровадження "електронної держави".

Новини США звинувачують власників ЄДАПС у корупції

Зазначу, IІG створена власником консорціуму ЄДАПС Юрієм Сидоренком, а також колишніми співробітниками його компанії.

ЄДАПС заробляв близько 8 мдрд грн за рахунок друку документів суворої звітності: паспортів, акцизних марок, атестатів, різного роду бланків, посвідчень водіїв і так далі. Це величезний бізнес із мільярдними оборотами. Приватна структура фактично видавила з ринку державний комбінат "Україна", і за допомогою зв'язків в МВС та інших органів влади отримала особливі індульгенції.

Я з 2010 року домагався ліквідації голографічного захисту паперового документообігу в більшості сфер. Тоді очолював Держпідприємництво і добре розумів, як працює спрут. Представники монополіста домовлялися з керівником міністерства або відомства, що захисні елементи будуть використовуватися на більшості документів, за що керівник державного органу отримував "відкат". Використання голограм робило документ істотно дорожчим і дозволяло ЄДАПСу отримувати мільярдні прибутки на тендерах.

І зараз, Давиде, я не допущу, щоб цей корупційний спрут просто так повернувся в Україну! На цьому публікації не закінчуються. OBOZREVATEL незабаром підготує нову серію розслідувань про компанію ЄДАПС і інші схеми, які під виглядом реформ пропонують спритні ділки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Злочини в ЄДАПС визнали українські правоохоронці. Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що апарат МВС протягом 2010-2013 років у консорціуму ЄДАПС закупив бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за ціною, яка в середньому в чотири рази перевищувала собівартість. Відомство віддало "зайвих" 300 млн грн! І це тільки водійські посвідчення – крихітна частина корупційного бізнесу, який намагається повернутися в Україну.

Власник же компанії Юрій Сидоренко, а також його партнери звинувачуються в корупції навіть у США.

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