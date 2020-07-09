В Україні перестали рости ціни – Держстат

Валентина Гембарська Економіка 17:17, 9.07.2020 Оновлено: 17:34, 9.07.2020

В Україні в червні 2020 року споживчі ціни зросли лише на 0,2%. У травні зростання було на рівні 0,3%, а в квітні і березні – 0,8%. Базова інфляція ж минулого місяця впала до нуля.

Про це сказано в даних Державної служби статистики. При цьому, в 2019 році в червні місяці було зафіксовано зниження цін. Таким чином в річному вимірі інфляція за підсумками червня-2020 прискорилася до 2,4% з 1,7% за підсумками травня, 2,1% – за підсумками квітня і 2,3% – за підсумками березня.

Згідно з даними Держстату, базова інфляція в червні цього року впала до нуля з 0,1% в травні, 0,4% у квітні і 1,3% в березні. До цього вона була на негативному рівні три місяці поспіль. У минулому червні базова інфляція також була нульовою, в результаті в річному вимірі вона залишилася на рівні 3%.

Інфляція в Україні
Держстат

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.

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