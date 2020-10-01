В Україні перестали приймати частину грошей: що зникне з обороту

В Україні з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок і банкноти гривні старих зразків до 2003 року перестали бути платіжним засобом.

Таким чином, ці гроші будуть повністю вилучені з обігу. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Також НБУ буде активно виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 грн зразка 1996 року. Їх замінять на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Водночас громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох років із дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ виставить на продаж 40 тонн монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривню старого зразка.