В Україні переселенці можуть втратити спадщину через помилку

Правозахисники повідомили, що процедура оформлення спадщини може бути непростою, якщо спадкоємець та спадкодавець з тимчасово окупованої території України.

"Рідна сестра Тетяни Михайлівни померла 2015 року, своєї родини у неї не було, тому Тетяна стала єдиною спадкоємицею. Одразу оформити всі документи жінка не могла, бо мешкала в окупованій Ясинуватій", – наводить приклад "Громада.Схід".

Спадщина складалася лише з недоотриманої пенсії сестри – 21 188 гривень. Однак жінка отримала відмову від відділу державної реєстрації актів цивільного стану у видачі свідоцтва про смерть сестри. Без свідоцтва отримати спадщину вона не могла.

За словами юристів, на першому етапі Тетяні Михайлівні необхідно звернутись до суду щодо встановлення факту смерті сестри для отримання свідоцтва про смерть.

"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, дуже часто стикаються з подібними проблемами. У цій ситуації є роками напрацьований алгоритм дій. Особа, яка має намір отримати свідоцтво про смерть українського зразка, повинна отримати письмову відмову і звернутися до суду з заявою про встановлення факту смерті. Слід звернути увагу, що в такому випадку судовий збір не сплачується. До заяви слід додати докази, наприклад, копії медичних документів, виданих окупаційною адміністрацією, речові докази тощо", – заявила юристка Інна Куракіна.

Другим етапом є звернення до суду про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини після смерті сестри. Отримавши рішення суду, жінка звернулася до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину і отримала відмову.

Причина полягала в розбіжності у свідоцтвах про народження сестер, а саме – помилці в прізвищах батьків. Така помилка унеможливлює ідентифікацію родинних відносин між пані Тетяною та її рідною сестрою.

Правозахисниця допомогла їй скласти черговий позов до суду, який невдовзі встановив факт родинних відносин. У підсумку суд задовольнив вимоги позивачки у повному обсязі.

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