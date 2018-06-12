В Україні перерахують пенсії і прожитковий мінімум: скільки додадуть

Українцям з 1 липня підвищать соціальні стандарти на 4,5%. Менше мільйона пенсіонерів отримають надбавку розміром не більше 62 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо зараз мінімальна пенсія становить 1373 грн, в липні її збільшать до 1435 грн. Таке підвищення торкнеться тільки тих, хто не виконав вимоги щодо стажу, інші вже зараз отримують пенсії вище.

Так, відповідно до закону, українці з великим стажем мають право на заслуженому відпочинку отримувати як мінімум 40% мінімальної зарплати. На даний момент це 1490 грн. Ті, хто вже має пенсію вище мінімуму, індексацію на собі не відчують. Як розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко, пенсії зростуть у менше мільйона українців.

Також збільшать і прожитковий мінімум - з 1700 до 1777 грн. Таке нововведення може вплинути на сім'ї, які оформили субсидії. Для прикладу, якщо у сім'ї з трьох осіб сукупний дохід становить 10 тис. грн, то до чинного прожитковим мінімумом вони повинні платити за комуналку не більше 1441,7 грн, а з новим прожитковим мінімумом, якщо дохід не зміниться, обов'язковий платіж складе вже 1319 , 5 грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як проїндексируют соціальні виплати в жовтні і який насправді прожитковий мінімум в Україні.