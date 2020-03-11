В Україні переплата з податку на прибуток досягла 30 млрд грн

В Україні переплата з податку на прибуток станом на початок березня досягла 30 млрд гривень.

У поточному місяці Державній податковій службі необхідно буде зібрати 54,5 млрд гривень податків. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

При цьому 25,5 млрд гривень з цієї суми становлять відрахування з податку на прибуток.

За словами експертів, в умовах повної відсутності фахівців з адміністрування і роботи з платниками по декларуванню, єдиний варіант наблизиться до виконання плану – брати аванси і переконувати платників не користуватися вже наявною переплатою.

У березні ДПС необхідно буде зібрати 54,5 млрд гривень податків

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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