В Україні перепишуть держбюджет через коронавірус: куди підуть гроші

В умовах поширення короновірусу уряд України збирається переглянути пріоритети фінансування державних програм, для цього буде змінено деякі статті бюджету.

Про це у четвер, 19 березня, повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

"Міністерством фінансів України розробляються зміни до законодавства, в тому числі у закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

В першу чергу зміни торкнуться фінансування першочергових заходів, спрямованих на:

локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби;

запобігання негативних наслідків, спричиненим виникненням і поширенням коронавірусу;

вжиття антикризових заходів з підтримки економіки.

У Мінфіні підкреслили, що йдеться про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування. Також уряд доручив оперативно надати Міністерству фінансів України пропозиції щодо економії коштів з метою їх використання на вищевказані заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, держава зібралася компенсувати українцям частина витрат на комуналку через те, що вони під час карантину змушені більше перебувати вдома. Це призведе до величезних витрат з бюджету.

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