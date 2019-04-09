В Україні озвучили темпи зростання економіки

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у січні-лютому склало 1,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Позитивну динаміку забезпечила активна діяльність будівельних підприємств і підприємств сфери послуг (транспорт, роздрібна торгівля, освіта, охорона здоров'я і банківський сектор), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі зазначили, що обсяги будівництва інженерних споруд в Україні зросли на 36,9%, нежитлових будівель — на 18,6%, а капвкладення зведеного бюджету збільшилися на 30,9%.

Водночас сукупний вимір діяльності реального сектора економіки — зведений індекс виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності за перші два місяці 2019 року знизився на 0,5%.

При цьому в МЕРТ наголошують, що це краще за показник січня, коли зниження склало 1,5%.

"Негативно на динаміку ЗІВ у січні-лютому впливало падіння у промисловості і торгівлі, викликане цілою низкою чинників: проведення поточних і капітальних ремонтів виробничих потужностей на металургійних підприємствах та енергогенеруючих компаніях і несформованість пакета нових замовлень на початку року з боку окремих машинобудівних підприємств", — повідомили представники відомства.

Міністерство очікує, що за підсумками першого кварталу динаміка ЗІВ стане позитивною завдяки збереженню високого попиту на послуги будівництва, високого зовнішнього попиту, збільшенню платоспроможності населення на тлі зростання соціальних гарантій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

При цьому міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.

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