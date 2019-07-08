ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні озвучили колосальні втрати через газопровід Путіна

3.2тЧитати матеріал російською

Національний банк України заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

"Поки ми закладаємо собі в прогноз мінус 1 млрд доларів від зниження транзиту. Це впливає на макроекономічні параметри, але не смертельно", – повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, регулятор також оцінює інші варіанти розвитку подій, зокрема і повну відсутність транзиту російського газу через країну.

Новини
Росія оскаржить удар ЄС по газопроводу Путіна: що задумав "Газпром"

"Є й інші питання по ситуації, якщо контракту і транзиту не буде. Як тоді буде газ доставлятися по Україні і як буде Україна взагалі купувати газ? Ці питання ми аналізуємо", – додав Сологуб.

"Є два сценарії: перший – о'кей, є Nord Stream-2 (Північний потік-2), є контракт, просто обсяги менше. Другий – коли контракту і транзиту немає. Всі ці речі ми безумовно оцінюємо", – резюмував він.

Національний банк України заклав в прогнозах зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів

Національний банк України заклав в прогнозах зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
НБУ
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
3
23
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александров Сергей
Александров Сергей
Ну разве это потери? Потери начнутся, когда заработают на полную мощность СП-2 и все Турецкие. Когда основная нагрузка ляжет на разваливающиеся хох-ляцкие АЭС, и (Бог даст), в хох-ляцком свинарнике возникнут ЧЕТЫРЕ новых "чернобыля". И государство 404 навсегда исчезнет с лица Земли.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Мир Миру
Мир Миру
Тобто, очікування зниження доходів від транзиту газу, для Нацбанку є певним сигналом для планування друкування відповідної кількості грошей.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
блин,надо было 20 лет не сопли жевать а разрабатывать собственные месторождения.Подтвержденных геологических запасов газа в Украине более чем достаточно для себя и на продажу.Какого хера не вкладывались в разработку собственного газа?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel