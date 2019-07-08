В Україні озвучили колосальні втрати через газопровід Путіна

Національний банк України заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

"Поки ми закладаємо собі в прогноз мінус 1 млрд доларів від зниження транзиту. Це впливає на макроекономічні параметри, але не смертельно", – повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, регулятор також оцінює інші варіанти розвитку подій, зокрема і повну відсутність транзиту російського газу через країну.

"Є й інші питання по ситуації, якщо контракту і транзиту не буде. Як тоді буде газ доставлятися по Україні і як буде Україна взагалі купувати газ? Ці питання ми аналізуємо", – додав Сологуб.

"Є два сценарії: перший – о'кей, є Nord Stream-2 (Північний потік-2), є контракт, просто обсяги менше. Другий – коли контракту і транзиту немає. Всі ці речі ми безумовно оцінюємо", – резюмував він.

Національний банк України заклав в прогнозах зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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