В Україні озвучили катастрофічні масштаби трудової міграції

Міністерство фінансів повідомило, що 3,2 млн українців перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном.

Це 18% усього економічно активного населення країни, йдеться у макроекономічному огляді Міністерства фінансів.

Водночас відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні.

Зокрема, в червні 2019 року кількість безробітних скоротилася на 5,5%.

Одночасно з цим кількість безробітних, які претендують на одну вакансію, скоротилося до трьох осіб. У Мінфіні відзначили, що це найнижчий показник за останні роки.

Крім того, високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні.

У травні 2019 року темп зростання виплат збільшився до 7%, оскільки українські роботодавці змушені боротися з європейськими за робочу силу.

Відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні Міністерство фінансів

3,2 млн українців перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України — скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздять до 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн людей (зокрема дітей заробітчан).

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