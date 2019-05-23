В Україні остаточно закрили відомий банк

Верховний суд України відновив юридичний факт неплатоспроможності банку "Хрещатик".

Зокрема, були скасовані рішення судів трьох нижчих інстанцій щодо протиправності постанови Національного банку про віднесення фінансової установи до категорії неплатоспроможних, йдеться на сторінці НБУ у Facebook.

У результаті Верховний суд направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Представники Національного банку підкреслили, що клієнти "Хрещатика" в липні 2016 року звернулися до суду з позовом, у якому просили визнати протиправним віднесення банку до категорії неплатоспроможних, і суди трьох інстанцій задовольнили цей позов.

"Одним із аргументів для прийняття судових рішень стало те, що банк перебував у категорії проблемних тільки один день, проте проігнорували той факт, що підставою для рішення регулятора було порушення нормативів", – зазначили в НБУ.

У зв'язку з цим регулятор у жовтні 2017 року звернувся до Верховного суду України із заявою про перегляд рішення судів, і суд вищої інстанції частково задовольнив його.

Банк належав Андрію Іванову (37,44% акцій), Київській держадміністрації – 25%, Миколі Солдатенку – 24,24%, а також низці міноритарних акціонерів.

Суд відновив факт неплатоспроможності банку "Хрещатик" Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

За даними ФГВФО, керівництво банку "Хрещатик" готувалося до його банкрутства ще в 2015 році, оскільки серед активів фінустанови статус "сміттєвих" мали облігації на суму 2 млрд гривень.

Правоохоронці затримали в Києві чотирьох банківських працівників, які переховувалися від слідства за привласнення 50 млн гривень.

У ФГВФО заявили, що комплексний аналіз неплатоспроможності банку "Хрещатик" свідчить про причетність керівництва фінустанови та її власників до збитків на суму понад 2,5 млрд гривень.

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