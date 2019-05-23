ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні остаточно закрили відомий банк

2.8тЧитати матеріал російською

Верховний суд України відновив юридичний факт неплатоспроможності банку "Хрещатик".

Зокрема, були скасовані рішення судів трьох нижчих інстанцій щодо протиправності постанови Національного банку про віднесення фінансової установи до категорії неплатоспроможних, йдеться на сторінці НБУ у Facebook.

У результаті Верховний суд направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Новини
Вивели 6,9 млрд грн: керівництво банку ''Хрещатик'' викрили в грандіозній афері

Представники Національного банку підкреслили, що клієнти "Хрещатика" в липні 2016 року звернулися до суду з позовом, у якому просили визнати протиправним віднесення банку до категорії неплатоспроможних, і суди трьох інстанцій задовольнили цей позов.

"Одним із аргументів для прийняття судових рішень стало те, що банк перебував у категорії проблемних тільки один день, проте проігнорували той факт, що підставою для рішення регулятора було порушення нормативів", – зазначили в НБУ.

У зв'язку з цим регулятор у жовтні 2017 року звернувся до Верховного суду України із заявою про перегляд рішення судів, і суд вищої інстанції частково задовольнив його.

Банк належав Андрію Іванову (37,44% акцій), Київській держадміністрації – 25%, Миколі Солдатенку – 24,24%, а також низці міноритарних акціонерів.

Суд відновив факт неплатоспроможності банку

Суд відновив факт неплатоспроможності банку "Хрещатик"

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
НБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки