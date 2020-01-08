В Україні два оператори скасували плату за дзвінки до Ірану через трагедію з літаком МАУ

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" скасував з 8 до 10 січня плату за дзвінки до Ірану та всередині країни у зв’язку з катастрофою українського літака Boeing 737.

"З 8 до 10 січня 2020 року кошти за дзвінки з мережі "Київстар" на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на розмови повернуться протягом дня, коли був здійснений дзвінок", – йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

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Крім цього, оператор lifecel надав абонентам безкоштовні хвилини.

"Для того, щоб клієнти lifecell в Ірані могли зв'язатися зі своїми рідними та близькими, їм нараховано безкоштовно 20 хвилин голосових дзвінків у межах країни перебування та до України", – наголосили представники компанії.

В Україні мобільні оператори скасували плату за дзвінки до Ірану у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

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