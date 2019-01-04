В Україні оновили форми заяви і декларації на субсидію: що зміниться

Міністерство соціальної політики України оновило форми заяви і декларації для призначення субсидії.

Зокрема, в заяві передбачена можливість отримання житлової субсидії на відшкодування витрат за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води і теплової енергії, повідомляє "Юрліга".

Крім того, субсидію можна буде отримати за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У декларації про доходи необхідно буде вказувати дані про суми аліментів, сплачених особами, які входять до складу домогосподарства, а також членами їхньої сім'ї незалежно від реєстрації їхнього місця фактичного проживання, за умови підтвердження сплати.

Крім того, у примітках до даних про членів сім'ї також вказуватися інформація про надання такими особами соціальних послуг:

про перебування у місцях позбавлення волі;

про тривалу хворобу людини;

про наявність у особи алко- або наркозалежності.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що завдяки цьому форми заяви і декларації привели у відповідність до норм чинного законодавства.

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів використовуватиметься картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.