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В Україні оновили форми заяви і декларації на субсидію: що зміниться

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Міністерство соціальної політики України оновило форми заяви і декларації для призначення субсидії.

Зокрема, в заяві передбачена можливість отримання житлової субсидії на відшкодування витрат за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води і теплової енергії, повідомляє "Юрліга".

Крім того, субсидію можна буде отримати за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

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У декларації про доходи необхідно буде вказувати дані про суми аліментів, сплачених особами, які входять до складу домогосподарства, а також членами їхньої сім'ї незалежно від реєстрації їхнього місця фактичного проживання, за умови підтвердження сплати.

Крім того, у примітках до даних про членів сім'ї також вказуватися інформація про надання такими особами соціальних послуг:

  • про перебування у місцях позбавлення волі;

  • про тривалу хворобу людини;

  • про наявність у особи алко- або наркозалежності.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що завдяки цьому форми заяви і декларації привели у відповідність до норм чинного законодавства.

В Україні оновили форми заяви і декларації на субсидію: що зміниться

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів використовуватиметься картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Тарифи ЖКГ і субсидіїМонетизація субсидій
Місце
Україна
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Накрутили-намутили такого, что сам черт голову свернет, а той бабушке поди разберись в их откатных схемах )
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