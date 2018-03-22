В Україні оголосили про старт виплат підвищених пенсій військовим

Пенсійний фонд України розпочав виплату збільшених розмірів пенсій для військових пенсіонерів.

"З 21 березня військові пенсіонери почали отримувати вже перераховані пенсії. Тобто процес розпочався і протягом березня-квітня всі отримають підвищені виплати з відповідними перерахунками з 1 січня", - заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає "Урядовий портал".

За його словами, розмір пенсії військовим пенсіонерам (близько 550 тис. осіб) зросте в середньому на 1,5 тис. гривень.

Новини Як отримати високу пенсію в Україні за новими правилами

"Всі необхідні кошти для цього є", - наголосив Розенко.

За даними Пенсійного фонду, перші виплати проведені для 15,3 тис. на суму понад 62 мільйона гривень. До кінця березня буде проведено виплату ще щонайменше 20 тис. осіб.

Інші перерахунки пенсій буде проведено в квітні по мірі надходження довідок про грошове забезпечення від силових міністерств та відомств.

Особи, яким виплату перерахованих пенсій буде проведено у березні, з квітня отримуватимуть свою пенсію у перерахованому розмірі в установлену дату. Особи, пенсії яким буде перераховано у квітні, отримуватимуть перераховані пенсії з доплатою з 1 січня за основними та додатковими відомостями.

Раніше "Обозреватель" писав про те, кому в Україні підвищать пенсії в 2018 році.