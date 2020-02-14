В Україні обваляться ставки за депозитами: НБУ забив на сполох

Національний банк України прогнозує зниження ставок за депозитами в 2020 році до 1% у валюті і нижче за 10% у гривні.

Це станеться за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"У минулому році був шок через те, що гривня виросла, і це був шок для всіх. У цьому році, якщо у нас все буде нормально з МВФ, буде ще один шок – будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди будуть отримувати по депозитах у валюті – до 1%, а по гривні – нижче 10% ", – зазначив Чурій.

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При цьому заступник голови НБУ додав, що зниження ставок по депозитах позитивно вплине на українську економіку в цілому.

Національний банк України очікує зниження ставок по депозитах в 2020 році до 1% у валюті і нижче 10% в гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 31 січня знизив облікову ставку до 11% річних. Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року.

Облікова ставка – це відсоток, під який банки позичають гроші у держави (НБУ), щоб потім давати їх у кредит громадянам і бізнесу.

Зниження облікової ставки може призвести до:

зниження ставок за борговими цінними паперами (ОВДП);

здешевлення кредитів;

здешевлення депозитів;

росту цін;

підвищення динаміки зростання економіки.

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