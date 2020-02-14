В Україні обваляться ставки за депозитами: НБУ забив на сполох

Національний банк України прогнозує зниження ставок за депозитами в 2020 році до 1% у валюті і нижче за 10% у гривні.
Це станеться за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".
"У минулому році був шок через те, що гривня виросла, і це був шок для всіх. У цьому році, якщо у нас все буде нормально з МВФ, буде ще один шок – будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди будуть отримувати по депозитах у валюті – до 1%, а по гривні – нижче 10% ", – зазначив Чурій.
При цьому заступник голови НБУ додав, що зниження ставок по депозитах позитивно вплине на українську економіку в цілому.
Національний банк України очікує зниження ставок по депозитах в 2020 році до 1% у валюті і нижче 10% в гривні
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 31 січня знизив облікову ставку до 11% річних. Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року.
Облікова ставка – це відсоток, під який банки позичають гроші у держави (НБУ), щоб потім давати їх у кредит громадянам і бізнесу.
Зниження облікової ставки може призвести до:
зниження ставок за борговими цінними паперами (ОВДП);
здешевлення кредитів;
здешевлення депозитів;
росту цін;
підвищення динаміки зростання економіки.
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