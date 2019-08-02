В Україні обвалилися ціни на бензин: що трапилося

В Україні АЗС за останній місяць знизили ціни на бензин більш ніж на 1,3 гривні.

У результаті в перші дні серпня заправити повний бак на 48 літрів бензином А-95 обійдеться на 64 гривні дешевше, ніж місяць тому, повідомляє "Сегодня".

Зокрема, ціна на пальне станом на 2 серпня впали так:

А-95+ – мінус 1,23 гривні;

А-95 – мінус 1,34 гривні;

А-92 – мінус 1,35 гривні;

Дизпальне – мінус 1,35 гривні;

Автогаз – мінус 1,14 гривні.

Водночас експерти зазначають, що тенденції до зростання цін на різні види бензину і дизпальне немає.

Зокрема, аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко вважає, що потенціал для зниження цін на пальне залишається у межах однієї-двох гривень.

"Якщо дизель оптом можна купити за 21 гривню, то на заправках він – по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень – це стеля, а зазвичай, у середньому – три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно", – підсумував він.

До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають у кінцеві цінники.

Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину повинна зменшитися на 7 копійок. Правда, продавці часто не поспішають коригувати цінники – запас "міцності" становить до двох тижнів. За цей час закінчиться пальне, куплене ще за старого курсу.

АЗС за останній місяць знизили ціни на бензин більш ніж на 1,3 гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні гривня у середу, 31 липня, у банках пробила психологічну позначку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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