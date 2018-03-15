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В Україні обрали нового голову Рахункової палати

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Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата від фракції БПП Валерія Пацкана на посаду голови Рахункової палати України.

Відповідне рішення на засіданні в четвер, 15 березня, підтримали 309 народних депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту.

Пацкан змінить на відповідній посаді Роману Магуту, якого звинувачували в зловживанні владою.

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Нагадаємо, 18 листопада 2016 року суд обрав Магуті запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за махінації з приватизацією службового житла.

Як повідомляв "Обозреватель", за даними слідства, член Рахункової палати, маючи приватизоване житло в Києві, звернувся до Магути з проханням надати службову квартиру. За інкримінованою статтею чиновнику загрожувало від 3 до 6 років тюремного ув'язнення.

18 липня 2017 року стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва відпустив Магуту з-під домашнього арешту і скасував відсторонення від посади голови Рахункової палати.

Особа
Валерій Пацкан
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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