В Україні обрали нового главу НКРЕКУ: хто займеться тарифами в Україні

В Україні обрали нового голову Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), їм стала Оксана Кривенко, яка раніше обіймала посаду заступника директора одного з департаментів комісії.

Про це OBOZREVATEL повідомили два незв'язаних між собою джерела.

Керівник зайняла місце Дмитра Вовка, указ про відставку якого 26 травня підписав президент України Петро Порошенко. Новими членами енергетичного регулятора стали: Олександр Фармагей (Укргідроенерго), Дмитро Коваленко (Укренерго), Євген Магльований (Держенергоефективності). Членами Нацкомісії стали також дві жінки - Олена Антонова (працювала в ДТЕК і AES) і Оксана Кривенко (співробітник НКРЕКУ).

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У комісії Оксана Кривенко працювала в нафтогазовій сфері. Вона брала участь в розробці методики визначення абонплати на газ на основі потужності. Однак пізніше рішення під тиском уряду і президента заморозили.

Попередній глава комісії Вовк залишиться в комісії в якості радника. Вовк був призначений на посаду в.о. голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив в повноваження глави регулятора. До цього Вовк працював в компаніях ICU і Roshen.

Як повідомлялося, 14 травня номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКУ затвердила перелік з 10 кандидатів для подальшої передачі Президенту України на розгляд. У перелік фіналістів конкурсу увійшли: Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльований, Дмитро Олефір. З них президент Петро Порошенко повинен був затвердити п'ятірку переможців.