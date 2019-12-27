Українцям різко перерахують платіжки за тепло: скільки і хто заплатить

Уже в січні 2020 року українців може очікувати приємний сюрприз у вигляді зниження комунальних платежів за опалення на 30%. Принаймні, повноваження на перегляд тарифів за грудень регіональній владі передав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Наскільки заява прем'єра вплине на остаточні суми в платіжках – дізнавався OBOZREVATEL.

Головне:

Кабмін доручив регіональній владі провести коригування та перерахунок ціни на газ.

Сума в платіжках за опалення за грудень для українців може знизитися на 30%, або на 300-400 грн.

Енергоексперти сумніваються в реальності перегляду тарифу в такий короткий термін.

Тарифи будуть знижені

За підсумками засідання Ради розвитку громад і територій Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. За словами Гончарука, з 24 грудня теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. Він зазначив, що після коригування з урахуванням ринкової ціни сумма в платіжках може знизитися на 300-400 грн.

Олексій Гончарук "УП"

Таке рішення уряду пов'язане з недавнім дорученням президента Володимира Зеленського "розробити механізми для забезпечення справедливих тарифів".

"Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди і президента України Володимира Зеленського. Від сьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижче на 30%", – заявив політик.

Відповідальність за зниження цін поклали на місцеву владу, прем'єр наголосив, що їм у руки передані всі необхідні механізми, щоб провести коригування і перерахунок ціни на газ.

При цьому в подальшому відповідальність за зміни цін у платіжках українців лежить на главах міст і органів місцевого самоврядування. Це дозволить українцям "відчути різницю вже зараз, а не через 5 років", наголосив чиновник.

"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати у своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", – уточнив Гончарук.

Прем'єр зазначив, що перегляд ціни став можливим після зниження "Нафтогазом" вартості газу на грудень на 12,7%. Так, у грудні населення буде платити 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газозбуту і витрат на транспортування) або 5132 грн з ПДВ.

Для прикладу, в грудні 2018 року газ коштував 7482 грн, отже, падіння склало 31%.

Механізм зниження незрозумілий

Як пояснив у коментарі OBOZREVATEL член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, 75% вартості тарифу на тепло – це ціна на газ. На сьогодні ціна на газ, який "Нафтогаз" поставляє теплокомуненерго (ТКЕ), вища, ніж та, яка є на ринку на 1500 грн. Зараз же Кабмін вирішив виправити цю несправедливість.

Опалення "Еспресо"

У Пендзина досить оптимістичні прогнози щодо реалізації заяви Гончарука, однак, як пояснює економіст, усе в руках місцевої влади.

"Тарифи для підприємств ТКЕ формуються спільно з місцевою владою. У повноваження центральної влади не входить вплив на тарифоутворення в маленьких містечках. Тому Гончарук може тільки рекомендувати місцевим органам влади переглянути тарифи на тепло відповідно до зниження прямих витрат на їх формування", – говорить економіст.

Зараз же управлінці на місцях перебувають у скрутній ситуації, тому що по всіх регіонах ТКЕ звітують про величезні збитки в зв'язку зі зношеністю теплових енергомереж, техніки і поганою енергоефективністю будинків.

"Тому, з одного боку, їм би залишити діючі тарифи, щоб покрити збитки за рахунок населення. З іншого боку, заявили, що тариф повинен зменшитися, і зараз місцева влада повинна ухвалити рішення і нести за це відповідальність", – сказав Пендзин.

З кардинально відмінною думкою виступив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, за його словами, якщо влада хотіла знизити тарифи на опалення взимку, цим варто займатися ще влітку.

"Гончарук не може впливати на рішення місцевої влади стосовно тарифів. Що він може зробити до 1 травня 2020 року, поки діє стара постанова про ціну газу, що реалізується в рамках так званих спецобов'язків? Він може спробувати змінити методику розрахунку цього тарифу і перерахувати його для ТКЕ за новим тарифом", – каже енергетичний експерт.

Опалення УНІАН

Після цього розрахунки потраплять до місцевої влади, які і будуть вирішувати, як міняти тариф. І для цього існує ціла процедура.

"Процедура перегляду тарифу визначена, можливо, вони збираються заднім числом знижувати тариф, але це так не робиться, є норми і процедури. Для початку, вони як мінімум повинні змінити зафіксовану ціну в 8,55 за куб. м газу. Весь процес займає кілька місяців. Може, вони щось і переінакшать, тоді так, але якщо вони хотіли це зробити, треба було робити раніше, їм ніхто не заважав", – зазначив Марунич.

Енергоексперт також звернув увагу на багатомільярдні борги ТКЕ перед НАК "Нафтогаз", які оцінюються в 26 млрд грн, і якщо робити перерахунок, виходячи з заяви Гончарука, підприємства зазнають збитків і без компенсації не обійтися.

Дивіться відео на тему:

До того ж Марунич не розуміє, які саме механізми уряд передав місцевій владі, і як, за два дні до кінця місяця, можна внести зміни в платіжки для українців.

"Ми отримуємо платіжки в 10-х числах місяця, а значить, що вони вже друкуються. Тобто, якщо зараз знижувати тариф, можуть відбуватися збої в нарахуваннях і своєчасному отриманні громадянами платежів за комунальні послуги. Січень і так завжди провальний за платежами, тому що свята, і хто там думає про оплату комуналки, а тепер іще одну проблему додали", – зазначив він.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!