Українці отримають нові платіжки за газ: що зміниться і як платити

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть рахуватися окремо.

"Коли ми говоримо, щоб знову зробити одну платіжку, ми говоримо просто про зручність споживача. Ми зараз спілкуємося і з транспортуючими компаніями, і з постачальниками, і прийшли до того, щоб для зручності споживачів вони отримували ці дві платіжки на одному аркуші паперу", – заявив на брифінгу глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк.

За його словами, повернутися до старої форми квитанції за газ українці все одно не зможуть. Це пов'язано з тим, що постачальник і транспортер газу – різні компанії, які надають окремі послуги.

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"Платіжка не може бути одна. Це дві різні компанії. У нас вже зараз працює газовий ринок. Так, він не досконалий, але він буде поліпшуватися з кожним місяцем. Ми повинні зрозуміти, що транспортування здійснює монополія. Ми ж не можемо прокладати кілька мереж , але їх потрібно обслуговувати. А постачальників вже зараз багато і з'являється багато нових", – резюмував глава НКРЕКП.

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть рахуватися окремо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, при якій людям, які не користуються природним газом, приходять рахунки за його доставку.

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