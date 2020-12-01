В Україні незаконна вирубка лісів зросла усемеро: експерти пояснили, у чому проблема

В Україні обсяг незаконного вирубування лісів за підсумками минулого року збільшився усемеро – до 118 тис. кубометрів. Це завдало державі 814,2 млн грн збитків.

"Незаконні вирубки тривають, бо в Україні відсутня досконала законодавча база ведення лісового господарства та існує низька відповідальність за незаконні рубки лісу", – повідомили в пресслужбі Державної екоінспекції, передає ЕП.

У ДЕІ наголошують, що ні мораторій на експорт лісу-кругляка, ні істотне підвищення штрафів, ні зниження розміру шкоди, після якої настає кримінальна відповідальність, ситуацію не змінили.

"За таке адміністративне правопорушення штраф становить лише 750 грн. Інспекція підтримує законопроєкт "Про державний екологічний контроль", який, зокрема, передбачає збільшення штрафів за перешкоджання в роботі інспекторів у десятки разів", – наголосив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Також в Україні діє заборона на планові перевірки лісового господарства, уведена на час карантину. Інспектори можуть виходити тільки на позапланові перевірки за зверненням фізичної особи. Повноваження для проведення рейдів теж відсутні.

Ветеран ООС, голова Лопатинської ОТГ Олег Микитин зазначав, що найбільш ефективний і доступний спосіб виявити знищення лісів – відстежувати зміну рельєфу зелених насаджень через супутникову зйомку Google.

Також інспекція почала використовувати безпілотні апарати, проте через відсутність належного фінансування управління відомства в достатній мірі ними не забезпечені.

Згідно із звітом Earthsight "Причетні до корупції", протягом 2013-2018 років український експорт пиломатеріалів істотно перевищив загальну легальну пропозицію деревини на ринку.

До 2016 року Україна повідомляла про експорт на 50% більше пиломатеріалів, ніж було офіційно зафіксовано. Майже мільйон кубометрів деревини, яка не проходила за офіційними документами, було експортовано. Це в десятеро більше, ніж у 2011 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активісти та екологи заявляють, що працівники держлісництва і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубку сухостою, знищують здорові ліси Карпат. Це може призвести до справжнього екологічного лиха.