В Україні неврожай: чи потрібно запасатися продуктами

В Україні у 2020-му гірший врожай, ніж був минулого року. Проте навіть якщо знизиться ціна на коремі групи товарів, запасатися продуктами наперед немає сенсу.

Про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький в ефірі каналу "Україна 24".

"Є кілька чинників. Дійсно, зменшення врожайності є. Але потрібно пам'ятати, що у нас виробництво історично набагато більше, ніж споживання. У нас є хронічні проблеми з потужностями зберігання. Але цього обсягу виробництва вистачить для внутрішнього ринку, ніякого дефіциту не очікується. Фізичного виробництва більш ніж достатньо, щоб забезпечити Україну", — сказав він.

Заступник міністр повідомив, на які продукти може знизитися ціна.

"Закуповуватися суттєво наперед немає сенсу жодними продуктами. Наприклад, цукор – зараз буде йти активна копка (буряку. – Ред.), і ціна зменшиться. Якщо говорити про те, коли мінімальна ціна цукру, то це середина-кінець листопада. Що стосується олії, то зараз закінчується збір, і в кінці жовтня буде мінімальна ціна. На овочі зараз мінімальна ціна, але потрібно дивитися, чи є можливість для зберігання", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хлібопекарі попередили про підвищення цін на хліб на 20%. В економічних експертів підрахунки викликали сумніви.