В Україні незважаючи на кризу подорожчали квартири: скільки коштує купити житло

В Україні у першому кварталі 2020 року подорожчали квартири як на первинному, так і на вторинному ринках, динаміка зростання становила близько 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Відповідні дані навів Держстат у вівторок, 21 квітня.

За даними служби статистики, житло на первинному ринку додало в ціні 7%. Залежно від кількості кімнат показники приросту становлять:

однокімнатні квартири – 6,7%;

двокімнатні квартири – 6,4%;

трикімнатні квартири – 9,2%.

Вторинний ринок піднявся на 9,7%. Показники зростання ціни на різні види житла досягли відміток:

однокімнатні квартири – 13,4%;

двокімнатні квартири – 9,7%;

трикімнатні квартири – 6,7%.

У Держстаті уточнили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

057

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин попит на оренду впав на 70%, квартири на тривалий термін впали в ціні на 30%, а подобова оренда – у два рази. Експерти радять: для тих, хто вже давно думав поміняти орендоване житло, карантин – кращий період.

Відзначимо, що в київському регіоні оренда двокімнатної квартири коштує стільки ж, скільки зняти чотири трикімнатні на Волині чи Житомирщині.