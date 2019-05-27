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В Україні не вистачає грошей у бюджеті: названо цифру

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Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-квітня 2019 року становить 1,718 млрд грн.

Про це свідчать дані на сайті Державної казначейської служби. Зазначається, що дефіцит загального фонду – 11,367 млрд грн за очікуваного показника 9,6 млрд грн, що було компенсовано за рахунок профіциту зі спецфонду.

Згідно з даними Держказначейства, державні запозичення за чотири місяці 2019-го принесли майже 162 млрд, тоді як погашення – 126,86 млрд грн. Водночас внутрішні запозичення становлять 132,18 млрд грн.

Доходи держбюджету за чотири місяці цього року – 322,564 млрд грн, зокрема загальний фонд отримав 282,3 млрд грн.

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Податкові надходження за чотири місяці принесли в загальний фонд 221,13 млрд грн за очікуваних 243,88 млрд грн. Загалом доходи держбюджету за цією статтею досягли 244,737 млрд грн, свідчать дані ДКСУ.

бюджет України

бюджет України

Витрати державного бюджету становлять 324,8 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 294,537 млрд грн.

Місцеві бюджети за січень-квітень цього року зведені з профіцитом у 19,342 млрд грн, зокрема профіцит загального фонду досяг 26,272 млрд грн.

Профіцит зведеного бюджету за підсумками чотирьох місяців 2019 року становить 17,623 млрд грн, за загальним фондом – 14,905 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2018 році виконали державний бюджет України з дефіцитом 59,2 млрд грн за затвердженого в законі рівня 94,1 млрд грн.

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Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Теги
бюджетУкраїна
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