В Україні назвали терміни виходу економіки на докризовий рівень

Економіка України в разі зростання валового внутрішнього продукту на 3-4% щорічно досягне свого докризового рівня лише у 2021 році.

При цьому зростання української економіки на 2018-2019 роки залишається позитивним, заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає "Укрінформ".

"За підрахунками уряду, ВВП в 2018 році зросте на 3%, в 2019 році - на 3,6%... Зберігаючи такий темп зростання, ми лише в 2021 році відновимо докризовий стан економіки", - зазначив Кубів.

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За словами глави Мінекономрозвитку, для потужного і відчутного результату Україні потрібне зростання ВВП на рівні 5-7%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передрекли різке зростання економіки.