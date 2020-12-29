В Україні назвали регіони з найвищою зарплатою

В Україні найвищі зарплати отримують жителі Києва – середній розмір виплат досягає 17 582 грн.

Слідом за столицею йдуть Донецька область – 12 781 грн, Київська – 12 172 грн, Дніпропетровська – 11 980 грн і Запорізька – 11 894 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики за підсумками листопада.

Водночас найнижчі зарплати отримують у Чернігівській області – 9 615 грн, Херсонській – 9 738 грн, Волинській – 9807 грн, Житомирській – 9866 грн і Кіровоградській – 10 005 грн.

У Державній службі статистики відзначили, що середня зарплата офіційно працевлаштованих українців досягла 11 987 грн.

Порівняно з жовтнем розмір виплат зменшився на 1,5%, проте за підсумками року зріс на 12,2%.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Однак варто враховувати, що інфляція становитиме близько 7,4%. Наприклад, якщо ви нині заробляєте 13 тис. грн, то наступного року ваша зарплата повинна становити близько 14 тис. У такому разі підвищення покриє рівень інфляції, у зворотному ж – реальний розмір доходу знизиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати – 428 доларів.