В Україні назвали причини уповільнення зростання цін до п'ятирічного мінімуму

В Україні знизити інфляцію до однозначного рівня (9,8%) за підсумками 2018 року вперше за п’ять років допомогла жорстка монетарна політика Національного банку.

"Поступове підвищення облікової ставки почалося із жовтня 2017 року з огляду на посилення інфляційних ризиків. Впродовж минулого року для зниження інфляції до цільових орієнтирів у середньостроковій перспективі правління Національного банку чотири рази підвищувало облікову ставку – загалом на 3,5% до нинішніх 18% річних", – йдеться на сайті НБУ.

Такі дії регулятора зумовили підвищення процентних ставок і надали стимули для збільшення заощаджень. Також це призвело до зміцнення курсу гривні до валют країн – основних торговельних партнерів України.

"Уповільнення інфляції відбувалося завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі для українського експорту на зовнішніх ринках у першій половині року і рекордному врожаю зернових у другому півріччі, які підтримували високу пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку й створювали умови для зміцнення курсу гривні", – додали у Національному банку.

Додатковими чинниками стало розширення внутрішньої пропозиції окремих продуктів харчування завдяки високому урожаю фруктів та олійних, збільшення виробництва продукції птахівництва, а також зниження світових цін на продукти харчування.

Водночас представники НБУ підкреслюють, що інфляція за підсумками року відхилилася від цілі у 6% ± 2% через дію чинників, на які монетарна політика має обмежений вплив.

"Йдеться у першу чергу про підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, зростання виробничих витрат під впливом підвищення заробітних плат, підвищення світових цін на нафту протягом більшої частини року, а також звуження пропозиції овочів борщового набору через несприятливі погодні умови", – резюмували у Нацбанку.

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!