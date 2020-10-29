В Україні назвали бізнеси, які найбільше постраждали від карантину

В Україні через запровадження карантинних обмежень постраждали кінотеатри, туристичні агентства та готелі. Внаслідок чого вони різко скоротили податкові відрахування до державного та місцевих бюджетів.

Зокрема у березні-вересні 2020 року кінотеатри скоротили відрахування удвічі порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомляє ЕП.

За даними Державної податкової служби, за шість карантинних місяців вони сплатили 47,6 млн гривень.

У липні-вересні поточного року представники цього бізнесу здійснили 15,8 млн грн відрахувань.

При цьому відрахування туристичних агентів та операторів у березні-вересні 2020 року впали на 49% порівняно з минулим роком. Падіння податкових надходжень становило 210,6 млн гривень.

Також скоротилися доходи у готельній сфері. За шість місяців було сплачено податків на 500 млн гривень менше, ніж у березні-вересні 2019 року.

Податкові відрахування до державного та місцевих бюджетів різко скоротилися ЕП

Податкові відрахування до державного та місцевих бюджетів різко скоротилися ЕП

Податкові відрахування до державного та місцевих бюджетів різко скоротилися ЕП

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