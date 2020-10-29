В Україні назвали бізнеси, які найбільше постраждали від карантину

В Україні через запровадження карантинних обмежень постраждали кінотеатри, туристичні агентства та готелі. Внаслідок чого вони різко скоротили податкові відрахування до державного та місцевих бюджетів.

Зокрема у березні-вересні 2020 року кінотеатри скоротили відрахування удвічі порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомляє ЕП.

За даними Державної податкової служби, за шість карантинних місяців вони сплатили 47,6 млн гривень.

У липні-вересні поточного року представники цього бізнесу здійснили 15,8 млн грн відрахувань.

При цьому відрахування туристичних агентів та операторів у березні-вересні 2020 року впали на 49% порівняно з минулим роком. Падіння податкових надходжень становило 210,6 млн гривень.

Також скоротилися доходи у готельній сфері. За шість місяців було сплачено податків на 500 млн гривень менше, ніж у березні-вересні 2019 року.

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