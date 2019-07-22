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В Україні назрів скандал через заборонені російські сайти: РНБО вперше відреагувала

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що компетентні органи повинні дотримуватися санкції проти російських соцмереж в Україні.

Про це повідомляє пресслужба РНБО. За словами Данилюка, також потрібно здійснювати постійний моніторинг їхньої ефективності.

"Реагуючи на ситуацію, що склалася в інформаційному полі, секретар РНБО України Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу державних органів на необхідність забезпечення неухильного дотримання санкцій та моніторингу їхньої ефективності до закінчення терміну їхньої дії або скасування в установленому законом порядку", — йдеться в повідомленні.

В Україні підняли скандал через російські сайти: перша реакція РНБО

rnbo.gov.ua

У РНБО пояснили механізми застосування, скасування, внесення змін і контролю за виконанням санкційних обмежень з огляду на збільшення кількості повідомлень про ймовірне скасування санкцій щодо російських соціальних мереж на території України.

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Так, відповідно до закону України "Про санкції", рішення з питань застосування, скасування чи внесення змін у санкції ухвалюються Радою національної безпеки і оборони України винятково на підставі пропозицій Верховної Ради, президента України, Кабінету міністрів, Служби безпеки України та Національного банку України.

РНБО відреагувала

РНБО відреагувала

Реалізація та моніторинг ефективності запроваджених в дію указами президента санкцій, відповідно до рішень РНБО, здійснює Кабінет міністрів разом із СБУ та НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня в Україні частина провайдерів почала надавати доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте" і низки інших пропагандистських російських ресурсів. Ситуація отримала широкий резонанс у ЗМІ. Пізніше провайдери відреагували на скандал і заявили, що продовжують блокувати доступ до зазначених сайтів.

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Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
РНБО санкции соцмережі Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Несвидомая точка зрения опасна для свидомого быдла
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Может продолжат а может и нет.
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Сало Уронили
Сало Уронили
Heuchler- иесть X0X0/\
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