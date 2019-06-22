В Україні назріла надзвичайна ситуація з ТЕС: залучили РНБО

Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі.

З цього приводу "Укренерго" вже звернулося в РНБО з відповідним листом. У компанії підкреслюють, що від оперативності прийняття рішення та його виконання залежить операційна безпека енергосистеми України, повідомляє прес-служба.

"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при чому пік споживання потужності склав 17935 МВт", – йдеться в повідомленні.

Енергоринок в Україні UBR.ua

Відзначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі при підвищенні температури повітря і піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом.

"У поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній. Зараз поза резервом через відсутність вугілля знаходяться 7 блоків ТЕС (3 - ДТЕК і 4 – " Центренерго ") сумарною встановленою потужністю 2857 МВт. За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися майже на 10%", – уточнили там.

Ситуація ускладнюється виведенням у аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС (6 – "Центренерго", 1 – "Донбасенерго" і 1 – "ДТЕК Енерго") потужністю 2320 МВт.

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"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це означає, що в"Укренерго" не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках "Укренерго" може застосовувати графіки аварійного відключення для забезпечення цілісності енергосистеми", – попередили в компанії.

Відзначається, що вирішити питання може прискорення виведення з ремонту Трипільської, Зміївської ТЕС "Центренерго" і Слов'янської ТЕС "Донбасенерго", або ж включення в роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього, для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільні поставки вугілля, зокрема на Криворізьку і Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Укренерго" заявили, що платформа нового ринку електроенергії не працює у тих учасників ринку, які проти запуску ринку.

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