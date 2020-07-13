В Україні назріла криза на ринку нерухомості: покупцям сказали, як скористатися

В Україні на ринку нерухомості назріла криза – продавці змушені йти на поступки, щоб продати житло.

Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, така ситуація склалася через те, що зараз у населення низька купівельна спроможність, в країні нестабільність через внутрішні і зовнішні чинники, а національна валюта має шанс на девальвацію, адже економіка на спаді.

"Ціни на нерухомість зростатимуть. Той, хто захоче продати своє житло, змушений буде йти на поступки перед покупцем, чекати вигідну угоду не вийде. Найдорожча нерухомість збережеться в Києві і тут, звичайно ж, зниження цін варто чекати в останню чергу. У цьому регіоні найбільша економічна активність, люди завжди будуть їхати за роботою в столицю, тому поточна середня вартість квадратного метра квартири в діапазоні 1250 доларів, ймовірно, збережеться", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні низка "слуг народу" на чолі з нардепом Дмитром Наталухою зареєстрували законопроєкт №3618, який повинен скоротити рівень тіньового ринку нерухомості.

У законопроєкті прописано, що інформацію про кожну оселю потрібно буде вносити в єдину базу. Зробити це зможе або рієлтор, або "уповноважена особа". Без такої процедури легально продати або здати нерухомість не можна, а за порушення загрожує штраф.