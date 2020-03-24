В Україні назрів дефіцит наповнення бюджету за березень

В Україні реальний план надходжень до бюджету за березень від митної та податкової служби в два рази менше ніж за цей же період у 2019 році.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на дані Держказначейства. Станом на 24 березня різниця між планом на 2020 рік і фактичними надходженнями в бюджет складає 29,45 млрд грн.

Як зазначено в документі відомства, план на березень передбачав 84,76 млрд грн надходжень від митної та податкової служби. Але по факту сума надходжень за станом на 24 березня склала 55,31 млрд грн.

Відзначається, що митниця зібрала 18,39 млрд грн. За даними статистики, в середньому вона збирає по 1 млрд грн в день різних платежів. Таким чином, навіть з урахуванням наступних 7 днів вони зможуть зібрати не більше 25,4 млрд грн. При цьому план становить 30,24 млрд грн.

Таким чином Міністерству фінансів доведеться вирішувати виниклий дефіцит бюджету. Як один з варіантів – доведеться залучати кредити у міжнародних партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на 93,7% виконала доходи загального фонду Державного бюджету у лютому 2020 року.

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